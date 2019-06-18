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Мастера заголовков. Спецпредставитель президента сообщил о появлении в России телефона для квантовой телепортации

Мастера заголовков. Спецпредставитель президента сообщил о появлении в России телефона для квантовой телепортации

Российский телефон с квантовым шифрованием за 30 млн рублей, представленный в мае, – это первый практический результат планов по внедрению квантовой телепортации в России к 2035 году. Об этом Forbes сообщил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

Впервые о таких планах стало известно в 2016 году. Тогда газета «Коммерсантъ» написала, что в правительстве появилась «дорожная карта» развития в России до 2035 года рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем. Согласно документу, к 2035 году в стране должны появиться отечественный язык программирования, абсолютно безопасная связь на основе инфраструктуры квантовых коммуникаций, оператор связи нового типа для беспилотных систем, а также телепортация.

Публикация вызвала шквал комментариев в СМИ. «Потом британская пресса написала, что там [выделено] полтора триллиона фунтов, Путин захватывает власть в космосе над человечеством. Появился даже мем «Рашн телепортейшн», — вспоминает Песков.

На самом деле, в документе было написано, что «будут использованы эффекты квантовой коммуникации, телепортации» и представленный квантовый телефон «является первым результатом этой работы», сказал Песков в кулуарах Петербургского экономического форума.

Телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone был представлен компанией «Инфотекс» и Центром квантовых технологий МГУ в конце мая. И тоже вызвал бурное обсуждение в СМИ. Журналистов поразила его цена — 30 млн рублей. При этом выглядело устройство как аппарат из интернет-магазина Amazon за $200. Впрочем, разработчики настаивали, что телефон — не самый важный элемент квантовой связи и что квантовую связь обеспечивает не он, а прилагающаяся к нему аппаратура и программное обеспечение.

Квантовые телефоны позволяют обеспечить более надежную защиту от прослушки, чем обычное шифрование. В основе технологии лежит феномен квантовой запутанности. Явление позволяет создать два фотона, которые полностью зависят друг от друга. И если у одного фотона вертикальная поляризация, то у другого будет точно такая же поляризация.

Мастера заголовков. Спецпредставитель президента сообщил о появлении в России телефона для квантовой телепортации

«Так получается, что можно в одном месте изменить состояние кванта, и в другом месте вне зависимости от того, на каком расстоянии находится другой квант, он тоже меняет свою суперпозицию, то есть свое положение в пространстве. Никто не знает, почему это происходит, нет нормального объяснения, но такое изменение происходит. В этом смысле как будто бы телепортируется один элемент в другое место», — объясняет принципы квантовой телепортации Песков.

Квантовая телепортация позволяет сделать моментальной передачу информации, но телепортировать человека нельзя, уточняет Песков.

Источник: forbes.ru

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Темы: россия

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