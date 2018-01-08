Мечты Рогозина об авианосцах – всё как по Фрейду?

Умы россиян пропаганда продолжает штормить фантазиями о высокодуховном суперавианосце водоизмещением 100 тыс тонн проекта 23000Э «Шторм», который, по сделанным на прошлой неделе заверениям вице-премьера Дмитрия Рогозина, могут строить сразу на трех верфях! Что интересно, ведущий космонавт всея России, любитель батутов и стрельбы по пяткам с двух рук, Рогозин имел в виду верфь в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в оккупированном Крыму в Керчи.

И вот, казалось бы, мечты о суперавианосце сбываются? Неужели Россия и вправду получит сто-тысячетонный авианосец, а то и не один за раз, с учетом вышесказанного! Тем более что ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия заложит шесть авианосцев! Намекает?

Конечно, все звучит красиво и бравада так и мироточит, но если немного углубиться в суть вопроса, то становится ясно, слова Дмитрия Рогозина вызваны не объективной оценкой возможностей российских судостроительных верфей, а плохой новогодней закуской и паленым алкоголем.

Дело в том, что ни одна из названных Рогозиным верфей не способна построить корабль водоизмещением 100 тысяч тонн. Модернизация их для данных работ займёт ни один год и съест колоссальные бюджетные ресурсы. Для сравнения, верфь в Керчи не способна на сегодняшний день построить корабль водоизмещением более 1 тыс. тонн!

Единственная верфь, на которой могут построить суперавианосец - это «Севмаш», но, опять же, так же после долгой и дорогой модернизации. Таким образом, объем работ изначально будет превышать $6 млрд. Однако…

Однако на фоне заявления Рогозина появился интересный элемент пропаганды – информационный шум. Дело в том, что сейчас в российском медиапространстве намеренно подавляют понятие «супер-авианосец» «легким авианосцем». А разница существенная, как-никак в первом случае речь идет о корабле водоизмещением 100 тыс. тонн, а вот втором около 30-40 тыс. тонн.

О том, что проект легкого авианосца разработан в Крыловском государственном научном центре, там же, где проектировали и 23000Э «Шторм», было известно давно, но особого внимания ему не уделяли – для пропаганды был важен размер.

Что же, не 100 тыс. тонн, ну пускай 30 тыс или даже 20 тыс., но какой никакой а старт для выхода в ряды авианесущих морских держав, верно? С малого будет построено великое! А вот и нет…

Нет потому, что когда речь заходит о строительстве даже легких авианосцев, то тут же вспоминается история с французскими вертолетоносцами «Мистралями», которые РФ вынуждена была закупать, а не освоить производство у себя. И даже более того, всплывает в памяти строительство головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», водоизмещение 4550 тонн, затянувшееся на 12 лет и до сих пор не введенного в строй! А ещё можно вспомнить о эсминце проекта 23560 «Лидер», водоизмещением 18 тыс тонн, который все никак не могут начать строить.

То есть, даже если предположить факт замены суперавианосца на легкий авианосец, то все равно количество верфей способных их строить будет ограничено, а само строительство, с оглядкой на боевые корабли меньшего водоизмещения, займет десяток, а то и больше лет.

А потому история с российскими авианосцами напоминает учения Фрейда. Хочется как побольше, а на деле не получится и поменьше.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический эксперт Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»