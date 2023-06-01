Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку ЄС

На думку голови Європарламенту Роберти Мецоли, Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території.

Атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ, зазначила Мецола в інтерв'ю DW (https://p.dw.com/p/4S1fp?maca=Ukr-Red-Telegram) в середу, 31 травня.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала голова Європарламенту.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12977

Новости портала «Весь Харьков»