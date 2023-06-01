Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 118

Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку ЄС

Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку ЄС

На думку голови Європарламенту Роберти Мецоли, Євросоюз має надавати підтримку Україні, допоки Росія не піде з її території.

Атаки дронів на Москву, в яких Росія звинувачує Україну, в цьому нічого не змінюють, як і те, що надана зброя може потенційно застосовуватися і для ударів по території РФ, зазначила Мецола в інтерв'ю DW (https://p.dw.com/p/4S1fp?maca=Ukr-Red-Telegram) в середу, 31 травня.

"Я думаю, що будь-хто, хто наводить цей аргумент, забуває про факт, що Росія вторглася в Україну. Це не конфлікт між двома країнами. Це одна країна, яка вторглася в іншу і забрала частину її території. І поки Росія не залишить Україну, ми не збираємося припиняти підтримку України", - сказала голова Європарламенту.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12977

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

1 червня 1652-го почався бій союзної армії Війська Запорозького і Кримського Ханства проти війська Речі Посполитої
Сегодня 10:31    63
Кто сжигал Москву?
Сегодня 10:18    96
Итак, Лубянка идёт в наступление
Сегодня 10:05    111
Знайомтеся: це “Кошмаромобіль” та його бойовий розрахунок.
Сегодня 09:52    127
Как теневой флот скрывает перевозки российской нефти в нарушение санкций
Сегодня 09:40    112
ООН воліє відновити експорту аміаку з РФ через Україну - ЗМІ
Сегодня 09:27    90
Немає нічого дивного в тому, що поляки допомагають українцям - Дуда
Сегодня 09:15    120
Харківщина. 1 червня
Сегодня 08:58    111
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:55    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:48    92
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 