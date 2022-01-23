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Меджліс закликав владу чіткіше формулювати позицію щодо Криму

Меджліс закликав владу чіткіше формулювати позицію щодо Криму

Меджліс кримськотатарського народу закликає український політикум більш чітко формулювати позицію та вимоги України на міжнародних майданчиках.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Ми хочемо закликати, у тому числі і владу, і українську політичну думку, щоб ми більш чітко формулювали нашу українську позицію, вимогу на всіх міжнародних майданчиках, щоб ми уникали градації наших завдань, мовляв, питання, пов‘язані з окремими районами Донбасу, а потім, другою чергою – Крим.

Так говорять деякі наші партнери, бо ми є нечіткими. Отже, ми пропонуємо, щоб питання єдиної формули територіальної цілісності української держави – в межах міжнародно визнаних кордонів включно з Автономної Республікою Крим та містом Севастополь – щоб ця формула була присутня і вимагалася з боку України на всіх міжнародних майданчиках. Це особливо важливо зараз".

Деталі: Чубаров заявив про готовність Меджлісу підтримувати всі ініціативи та зусилля щодо мобілізації українського суспільства навколо можливих загроз. Він також наголосив, що основним завданням українців є відновлення територіальної цілісності України.

Источник: pravda.com.ua

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