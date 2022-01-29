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Медсестри, які працюють в закладах освіти, можуть отримувати зарплату у 13 500 гривень

Медсестри, які працюють в закладах освіти, можуть отримувати зарплату у 13 500 гривень

Медичні сестри, які працюють в системі освіти, однак перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, мають отримувати заробітну плату від 13 500 гривень.

На медсестер поширюватиметься дія Постанови в тому разі, якщо заклад освіти, в штаті якого вони працюють, має відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відніс медичне обслуговування до основних видів діяльності. Такий заклад має статус закладу охорони здоров’я.

«Постанова, ухвалена Урядом 12 січня цього року, передбачає підвищення заробітної плати медикам державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо заклад освіти належить до комунальної або державної форм власності, то на нього може поширюватись обов’язок здійснювати оплату праці медсестри на рівні не нижче ніж 13 500 гривень, якщо такий заклад має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а в установчих документах (статут, положення) закладу визначено, що серед основних його завдань є забезпечення медичного обслуговування населення», – повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

У разі, якщо в установчих документах закладу освіти відсутні вищезгадані норми, постанова Уряду про підвищення базової заробітної плати до медичних сестер в таких випадках не застосовуватиметься.

Источник: moz.gov.ua

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