Механізм ООН як важіль впливу – як кремль використовує ЮНЕСКО для просування власних інтересів у Африці

Держава-агресор росія систематично використовує механізми ООН для розширення власної пропагандистської мережі в Африці.

У січні 2026 року постійне представництво росії при ЮНЕСКО оголосило про добровільний внесок у розмірі 250 тисяч доларів США до Міжнародної програми розвитку комунікацій (IPDC).

IPDC є єдиним багатостороннім форумом у системі ООН, створеним для мобілізації міжнародної спільноти навколо питань розвитку медіа.

Програма підтримує розвиток медіа в країнах, що розвиваються, країнах у перехідному стані, а також у країнах, що перебувають у конфлікті або виходять з нього.

IPDC виступає майданчиком для вироблення ідей щодо актуальних питань медіаполітики та сприяє створенню здорового середовища для розвитку вільної та плюралістичної преси.

Офіційна мета внеску, однак, не відображала справжніх намірів кремля.

Формально кошти спрямовувалися на цілі, що відповідають мандату ЮНЕСКО: розвиток незалежної журналістики, протидію онлайн-насильству та підвищення медіаграмотності населення.

На практиці фінансування в рамках IPDC надає донору важелі впливу — зокрема, можливість формувати зміст проєктів, визначати тематичні пріоритети та ідеологічні акценти.

Держава-агресор росія скористалася цим інструментом для цілеспрямованого впливу на африканське медіасередовище — розгорнувши кампанію з нав'язування вигідних наративів.

Постійний представник рф при ЮНЕСКО рінат аляутдінов публічно наголосив на “пріоритетності Африки” в кремлівських програмах.

Протягом 2026–2027 років реалізацію проєктів з формування проросійського інформаційного простору заплановано в Малаві, Малі, Гані, Кенії та Сенегалі.

У ширшому контексті стратегії підтримки лояльних режимів москва прагне перетворити програму IPDC та подібні ініціативи на інструмент просування потрібних наративів і конструювання альтернативної, проросійської картини світу.

Джерело: gur.gov.ua

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