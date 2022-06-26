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Между тем Молдова присоединится к антироссийским санкциям ЕС.

Между тем Молдова присоединится к антироссийским санкциям ЕС.

"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус и наши европейские стремления",–заявил спикер парламента Игорь Гросу.

4 месяца прятали голову в песок, а как за счёт Украины протиснулись в "кандидаты" подали голос...

Интереснее сама форма "присоединится". Вот будет номер, если присоединение займёт ещё 4 месяца...

Кстати, а европейские стремления Молдовы не мотивируют её открыть свои логистические маршруты, как сухопутные, так и воздушные, для транзита военных грузов в Украину? Не?

Ну и попробовать прекратить выплачивать россии за газ в рублях? Ведь в контракте чётко прописаны 3 валюты, так почему бы не использовать евро или доллар? Неужели россия отказалась бы от свежего притока валюты? Не?

Источник: https://t.me/zloyodessit/15781

Новости портала «Весь Харьков»

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