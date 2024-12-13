Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:34
Просмотров: 29

Утверждён 15-й пакет санкций ЕС против россии

Утверждён 15-й пакет санкций ЕС против россии

Эти санкции касаются расширения возможностей, в отношении борьбы с российским нефтяным “теневым флотом”, за счёт которого россия продолжает получать прибыль от контрабанды нефтепродуктами. Несмотря на санкции, россия продолжает торговлю энергоносителями и нефтью, используя контрабандные и обходные пути, особенно касаемо танкерных перевозок в определённых ценовых категориях.

Благодаря этой категории с 2022 года российский бюджет, не смотря на санкции, пополнился на десятки миллиардов долларов, которые были направлены преимущественно на войну в Украине.

Стоит отметить, что данный пакет санкций не сразу смог быть утверждённым. А почему? А потому, что некоторые европейские страны посчитали, что он “ущемляет” из права.

В новом пакете было несколько интересных пунктов, а именно:

● санкции вводились против танкеров, перевозящих российскую нефть;

● расширение исключений для Чехии на импорт нефтепродуктов из российского сырья, поступающего через Словакию.

Проблемой стал вопрос Чехии, которая импортировалп дизель и ряд других нефтепродуктов, изготавливаемых из российского сырья, поставляемого на, неожиданно, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, владельцем которого является, ещё более неожиданно, венгерская компания MOL.

Собственно, преградой принятия столь важного пакета санкций, оказались страны, в руководстве которых, увы, но сейчас находятся пророссийские марионетки – Венгрия и Словакия.

Отдельно хочу отметить, что российский “теневой флот” остаётся проблемой и для США, которые планируют энергетическую экспансию и, не думаю, что Дональд Трамп, для которого вопросы нефтедобывающих южных штатов всегда были приоритетными, будет церемониться с российскими танкерами, ходящими под флагами стран, о которых в Остине и Далласе никогда даже не слышали.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23232

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Приходится снова писать про ленд-лиз
Сегодня 06:15    50
Статистика использования КАБов российской авиацией за последние 7 месяцев
Сегодня 06:09    54
Новини
Сегодня 06:00    79
Оперативна інформація станом на 16.00 12.12.2024 щодо російського вторгнення
12.12.2024 16:36    186
12 грудня 1890 року народився Андрій Мельник - голова проводу ОУН із 1938-го
12.12.2024 10:54    187
Попри санкції, росія продовжує отримувати снайперські гвинтівки та патрони з ЄС та США, йдеться у розслідуванні The Insider
12.12.2024 10:40    161
Рашисты угрожают лишить права на жительство украинцев, не взявших паспорт рф
12.12.2024 10:27    179
Якщо путін відмовиться зупинити війну, Трамп «бомбитиме» російську економіку — The Telegraph
12.12.2024 10:15    192
Украина успешно сдерживает активность рф в Черном море - британская разведка
12.12.2024 10:02    172
Суверенні активи рф мають працювати на Україну – всі та без винятків
12.12.2024 09:50    187
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 