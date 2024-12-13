Утверждён 15-й пакет санкций ЕС против россии

Эти санкции касаются расширения возможностей, в отношении борьбы с российским нефтяным “теневым флотом”, за счёт которого россия продолжает получать прибыль от контрабанды нефтепродуктами. Несмотря на санкции, россия продолжает торговлю энергоносителями и нефтью, используя контрабандные и обходные пути, особенно касаемо танкерных перевозок в определённых ценовых категориях.

Благодаря этой категории с 2022 года российский бюджет, не смотря на санкции, пополнился на десятки миллиардов долларов, которые были направлены преимущественно на войну в Украине.

Стоит отметить, что данный пакет санкций не сразу смог быть утверждённым. А почему? А потому, что некоторые европейские страны посчитали, что он “ущемляет” из права.

В новом пакете было несколько интересных пунктов, а именно:

● санкции вводились против танкеров, перевозящих российскую нефть;

● расширение исключений для Чехии на импорт нефтепродуктов из российского сырья, поступающего через Словакию.

Проблемой стал вопрос Чехии, которая импортировалп дизель и ряд других нефтепродуктов, изготавливаемых из российского сырья, поставляемого на, неожиданно, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, владельцем которого является, ещё более неожиданно, венгерская компания MOL.

Собственно, преградой принятия столь важного пакета санкций, оказались страны, в руководстве которых, увы, но сейчас находятся пророссийские марионетки – Венгрия и Словакия.

Отдельно хочу отметить, что российский “теневой флот” остаётся проблемой и для США, которые планируют энергетическую экспансию и, не думаю, что Дональд Трамп, для которого вопросы нефтедобывающих южных штатов всегда были приоритетными, будет церемониться с российскими танкерами, ходящими под флагами стран, о которых в Остине и Далласе никогда даже не слышали.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23232

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