Международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления переговоров Украины и рф

В частности, необходима демонстрация "положительной энергии" — спикер МИД КНР Линь Цзянь

По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" (так в Китае называют войну в Украине, - ред) является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта

По его словам, для урегулирования агрессии рф в Украине все крупные государства должны продемонстрировать "положительную энергию".

"Только когда все крупные государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на быстрое прекращение огня", - констатировал Линь.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46768

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