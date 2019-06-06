Международные аналитики снова ухудшили прогноз роста ВВП РФ

Всемирный банк второй раз с начала года ухудшил прогноз на рост ВВП РФ.

Не везет как-то РФ с её ВВП. Ведь Путин поставил задачу до 2024 года выбиться в ТОП-5 экономик мира, что возможно при росте ВВП на 7% ежегодно, при условии стагнации экономики пяти других конкурентов России, но этот самый ВВП особо расти, не хочет, а разного рода аналитики регулярно ему выписывают все более и более мрачные прогнозы.

Например, Всемирный банк после того как напророчил России рост экономики в 2019 году на 1,5%, а потом, поняв что обсчитался, перерисовал прогноз на 1,4%, теперь утверждает, что более корректная перспектива составляет 1,2%.

Что же, не к лицу конечно Всемирному банку корректировать свои прогнозы дважды лишь в первом квартале этого года, но, уверен, это не последние правки. Не последние правки потому как в этом самом первом квартале 2019 года рост уже балансирует на грани 1%, а в Минфине РФ с хорошей миной при плохой игре, твердят о том, что в этом году у них будет 1,3% в плюсе. Словно это, что-то хорошее при среднем показателе роста ВВП в Восточной Европе 3%.

К слову сказать, в прошлом году российской экономике просто за уши притащили показатель роста на 2,3%, хотя фактический не превысил 1,7%. Посмотрим, как в этом году будут делать обсчеты. Но вот то, что светлого будущего в ТОП-5 экономик мира гибридному образованию к востоку от нас не видать – это данные, не требующие каких либо подтверждений и перерасчетов.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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