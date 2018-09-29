Межвидовая война «активистов»

Судите каждого по делам его

Мнение автора может кардинально не совпадать с мнением «активистов»

В 2014-2015 годах Украина совершила могучий рывок в создании и развитии принципиально новых для себя демократических общественных институтов, таких как волонтёрство для вооружённых сил и переселенцев, «общественные антикоррупционные организации» и «независимые журналисты-расследователи».

Фактически сразу тесно сотрудничавшие с Московией «народные» депутаты ВР Украины и принадлежащие олигархату псевдоукраинские СМИ установили контроль над большей частью «общественников» и вбросили в информпространство обобщающий, манипуляционный термин «активист».

Почувствовав новые перспективы и по подсказке запоребриковых «коллег», криминальные круги тоже решили создать собственное «политическое прикрытие». Созданные и купленные «волонтёрские» и «антикоррупционные» организации позволили им выйти на принципиально новые источники доходов, «прачечные» для отмывания иностранных грантов и доходов, полученных от «традиционных» видов преступной деятельности, создать легальные полувоенные формирования для выяснения отношений с конкурентами, но при этом пользоваться… поддержкой местных властей. «Независимые журналисты-расследователи» мгновенно освоили роль «информационных могильщиков высших эшелонов власти» и методы «работы» – грубые манипуляции информацией, высосанные из сами знаете чего «расследования», вбросы откровенно фэйковых материалов, почти всегда создаваемых «за поребриком».

И начался «золотой век» прикрываемого «патриотизмом» рэкета, вымогательств, визгов о «тотальной коррумпированности», огульных обвинений руководства страны, распиливания миллионных закордонных грантов…

Для прикрытия всего этого непотребства были разработаны способы защиты типа «злочинна влада зливає патріотів», «именем народа» и «не трогайте журналистов, они работают по стандартам бибиси».

Хочу подчеркнуть: не нужно думать, что вся эта «активистская» банда крутилась сама по себе. Разумеется, она платила за своё существование и деятельность функционерам от власти на местах, «перспективным» министрам и депутатам ВР, распределителям зарубежных грантов. Фактически, «активисты» под прикрытием патриотической и «антикоррупционной» риторики, принимали и принимают активнейшее участие в коррупционных процессах!

И катилась бы эта телега с квадратными колёсами дальше, если бы не возрастание конкуренции на этом «рынке». «Активистов», желающих выхватить свой кусок пирога, развелось так много, что они начали нагло вторгаться на территории, которые другие «активисты», в том числе ставленники криминальных кругов, считали своей законной вотчиной. Начались разборки, которые «кураторы» «активистов» из ВР гордо называли «нападениями на активистов», а Нацпол по результатам досудебных расследований – «бизнес-конфликтами».

В век Интернета публичной персоне трудно скрыть прошлую карьеру. Постепенно всплыли некоторые особенности биографий «журналистов-расследователей», прямо указывающие на их связи с «запоребриком».

Пару дней назад некоторым депутатам ВР - кураторам ГО-шек стало понятно, что их возможности в качестве «примирителей» равны нулю а котика (то есть криминального характера разборок между «активистами») в мешке не утаить. Есть три варианта возникновения идеи перевести стрелки на Банковую, обвинив её в типа «бездействии в расследованиях нападений на активистов»: она возникла исключительно в голове депутата ВР афганского происхождения; это плод местного коллективного творчества при непосредственном участии депутата ВР афганского происхождения; поступила команда из Залесья. С учётом того, что в одно место были свезены как ранее нападавшие, так и ранее пострадавшие, из-за спин организаторов явно торчат уши московских спецслужб.

Интересно развивается ситуация вокруг парочки-тройки девушек, изображающих из себя выдающихся, но преследуемых «злочинной владой» «расследовательниц». Передайте кто-нибудь дамам, что верховоды той кампании, которая их танцует, едят таких молодых дурочек на завтрак без кетчупа и безжалостно уберут (физически, разумеется), когда посчитают отработанным материалом. При этом традиционно на «власть» будут повешены обвинения в убийстве «критиков».

В среднесрочной перспективе нужно ожидать обострения межвидовой борьбы между так называемыми «активистами» всех мастей и направлений. Нельзя сказать, что территории их деятельности сокращаются, просто желающих заработать не работая, становится всё больше, следовательно, конкуренция возрастает. И мнение общественности, право представлять которую такие «активисты» нагло присвоили, их не волнует.

Источник: newsua.one

Автор: Грин Энди

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