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Мелітополь: Військові РФ почали таксувати на машинах з позначкою "Z"

Росіяни в окупованому Мелітополі почали таксувати на своїх мічених літерою Z машинах.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Мелітопольці повідомляють, що військові РФ почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати".

Деталі: Крім того, зазначається, що в Мелітополі росіяни відключили стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян: проспектом Мелітополя велика колона військової техніки пішла на Херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

У напрямку Криму з міста виїхало 15 зерновозів.

Источник: pravda.com.ua

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