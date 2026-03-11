Меморіал українським розвідникам — автора пам’ятника відзначили Шевченківською премією 2026

Скульптор Назар Білик став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка в номінації “Візуальні мистецтва” — за створення Меморіалу українським розвідникам у Києві, а також серії скульптур “Збурений простір” та “Сплав”.

“Дякую за свободу робити те, що я хочу і як я бачу, співробітникам Головного управління розвідки в роботі над меморіалом. І, звичайно, дякую всім нашим воїнам”, — сказав на врученні премії Назар Білик.

Перший в Україні Меморіал українським розвідникам відкрили в Києві 17 червня 2025 року. На церемонії були присутні Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній, який освятив пам'ятник, та ексначальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Меморіал увічнює пам'ять співробітників Головного управління розвідки та іноземних добровольців із понад 50 країн, які загинули в боротьбі за незалежність України.

Композиція із двох стел — символів крил і щитів — із висоти пташиного польоту утворює форму совиного ока: символу вічної пильності та незримої присутності. Між стелами — простір тиші з іменами полеглих. На центральному елементі — слово Aeternitas (“Вічність”), викарбуване латиною та іншими мовами світу.

З внутрішнього боку стел — сталеві таблички з іменами загиблих розвідників. Їхня форма відтворює розміри та шрифт військових шевронів. Таблички Героїв України виконані золотим кольором, а вночі меморіал підсвічується ліхтарями-“зорями”.

“Розвідники виконують свою роботу без публічності — інколи без права на відкрите визнання навіть після загибелі. Назар Білик створив простір, який говорить про пам’ять про розвідників з належною гідністю. Шевченківська премія — це підтвердження того, що така мова пам'яті необхідна країні”, — додав представник ГУР Євгеній Єрін, присутній на заході.

Для Назара Білика це вже не перша знакова меморіальна робота — раніше він створив пам'ятник “Убієнним синам України” у Сандармоху та пам'ятний знак на місці загибелі журналіста Павла Шеремета в Києві.

Шевченківська премія — найвища творча відзнака держави, якою нагороджують твори, що збагачують історичну пам'ять народу та утверджують національну свідомість.

Вічна слава розвідникам!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

