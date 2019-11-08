Мемориальную доску генералу КГБ, демонтированную активистами, вернули на место

Мемориальную доску генералу КГБ Юрию Шрамко, демонтированную активистами через сутки после ее установки, вернули на место.

Об этом сообщила депутат Харьковского горсовета Елена Горошко на своей странице в Фейсбук.

«Только что вернули Мемориальную доску г. Шрамко. Вышла из Накипело и застала момент», - написала депутат.

Напомним, активисты «Национальных дружин» 5 ноября демонтировали мемориальную доску Юрию Шрамко, установленную накануне на стене дома по улице Свободы, 8 в центре Харькова.

Агентство Телевидения Новости