«Мені вже нічого не страшно»: комунальники прибирають центр Харкова після ракетних ударів

Два ракетні удари по центру Харкова завдали окупанти напередодні ввечері: рашисти поцілили в центральну площу міста навпроти обладміністрації та в 3-поверхову будівлю неподалік.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС Харківської обл.

Сталася невелика пожежа в 3-поверховій будівлі на площі 5 кв. метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними ці ракети – С-300. На місці працювали рятувальники, а також сапери ДСНС.

На площі утворилась вирва розміром діаметром близько 10 та глибиною майже 5 метрів. Уламками та камінням пошкодило намет «Все для перемоги», розташований поряд. Волонтерів, які тут працюють, ввечері на місці вже не було. Після вибухів вони приїхали подивитися на наслідки.

Борис Редін, координатор намету «Все для перемоги»

Побачили дірки на наметі, вибух був саме тут, воронка, глиби бетонні, бордюри, які валялися тут поруч з наметом теж.

Каміння та уламки пробили дах та підлогу намету. Волонтери кажуть – все полагодять, роботу не припинятимуть.

Та прилетіло, ось цей уламок, важучий такий, плитка якась. Мабуть це там прилетіло. Дивиться, ось дірка, ось прорвано там ще, 5 дірок. Незважаючи на пошкодження, ми плели сітки, плетемо і будемо далі це робити.

Сьогодні зранку волонтери же на місці. Згадують страшний удар по ХОВА у березні.

Ганна, волонтер

Мы же тут выгружали продукты, они были все в земле, стекле, снегу. Все это мы отвезли на базу, т.е. продукры все равно пошли на фронт. Тогда палатку опрокинуло, это совсем другой калибр. Попало в то же место, но палатку только пробило осколками, но осколки тут были вот таких размеров. Тут покидало очень хорошо камнями.

Галина, волонтер

Ми раді, що воно було тоді, коли тут нікого не було. Тоді прилітало 1 раз, жертви були. А щас дай бог без жертв, а решту відбудуємо.

Борис Редін, координатор намету «Все для перемоги»

Будь-яка фортеця – це перш за все люди. Ми стоїмо, а що робити. Вона стояла, стоїть і стоять буде, бо це наш намет «Все для перемоги». До перемоги ми ще не дійшли, але впевнено крокуємо і до тих пір воно буде стояти і будемо відновлювати, незважаючи ні на що.

У книгарні поряд триває прибирання. Олена розповідає – про ракетні удари дізналася з новин ввечері, але їхати на місце часу вже не було, сталося це саме перед комендантською годиною. Каже, пошкодження магазину незначні.

Олена, співробітник книгарні

00-05 Ролет був закритий, він цілий. Замки на двері повиривало і все. Скло лишилося, тут дуже брудно було. Ну це таке, в наших реаліях це нам повезло.

Внаслідок ракетного удару триповерхова будівля зазнала таких руйнацій, що її планують розібрати.

Ігор Терехов, мер Харкова

Что касается разборки здания, его нужно разбирать, чтоб оно не было в таком ужасающем состоянии. Будем асфальт делать, чтоб минимизировать то, что натворил российский агрессор. Мы задействуем работников Салтовского и Октябрьского депо, работают, помогают разбирать завалы, очищать дороги.

Надія, працівниця КП «Салтівське трамвайне депо»

Салтовское трамвайное депо наше разбомбили и мы убираем город с начала войны. Это здание мы убираем раз наверное восьмой. Что можно здесь убивать и за что убивать? Всю войну я хожу сюда и мне уже ничего не страшно. Я иду – оно себе стреляет. У меня своя работа – у него своя.

Вже близько 7 ранку Київський район знову опинився під вогнем: окупанти обстріляли житловий масив з реактивних систем залпового вогню РСЗВ: пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 77-річний чоловік.





Агентство Телевидения Новости