Мер Харкова пропонує евакуацію з найнебезпечніших районів Харкова

Сьогодні харківський міський голова Ігор Терехов з проханням евакуюватися звернувся до мешканців Північної Салтівки, П’ятихаток та інших районів, які перебувають під постійним обстрілом окупантів.

«Так, це нелегко, але ми готові евакуювати вас. Дуже прошу, ухваліть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальні умови», – звернувся він до харків’ян.

Мер повідомив, що сьогодні відвідав один із інтернатів, куди евакуювали харків’ян із гарячих точок міста.

«Я зустрічався з харків’янами, які останні вісім тижнів не бачили нічого, крім бомбардувань своїх будинків. Сьогодні наші служби створили для них нормальні умови проживання. Вони пережили жахливі дні, але вони мають дух і величезна віра в нашу перемогу! Перемогу, яку Україна обов’язково здобуде!» – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, ворог продовжує жорстоко обстрілювати житлові райони міста, зокрема, сьогодні було зруйновано два ринки. Тому Ігор Терехов закликав харків’ян без необхідності не залишати укриття, притулку та станції метрополітену.

Агентство Телевидения Новости