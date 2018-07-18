Мэр Харькова в прямом эфире ответил на волнующие харьковчан вопросы

Сегодня Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел онлайн-конференцию на своей странице в Фейсбук.

Пресс-служба горсовета выбрала самые частые беспокоящие харьковчан вопросы, которые харьковчане могли заранее прислать в Facebook, а также задать в комментариях во время прямого эфира.

Больше всего людей наряду с состоянием дорог в городе и коммунальными проблемами волновали вопросы о транспорте, в частности, харьковчане жаловались на плохое состояние троллейбусов и частые трамвайные дрифты.

Также харьковчане жаловались на отсутствие удобств в городских парках и дискомфорт от большого количества кальянщиков, оккупировавших территорию сквера "Стрелка" на харьковской набережной, и на так называемые "наливайки", раположенные на первых этажах жилых домов города.

Харьковский мэр рассказал также об установке к новому учебному году в городских школах камер видеонаблюдения и взятии всех школ под охрану, финансируемых из городского бюджета.

Видеоконференция Геннадия Кернеса в прямом эфире длилась полтора часа.

За это время мэр ответил более чем на 50 актуальных вопросов харьковчан.

А вот вопросы, заранее отправленные мэру и опубликованные активистами Харьковского антикоррупционного центра, среди которых были вопросы о продаже должностными лицами Департамента недвижимости по заниженным ценам помещений, расположенных в центре города, вопросы парковок в городе, а также вопрос о том, чувствует ли городской голова персональную ответственность за развал футбольного клуба «Металлист», почему-то до адресата не дошли.





Агентство Телевидения Новости