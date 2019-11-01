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Мэр Краснотурьинска заявил, что бюджет города сократили на 300 миллионов рублей, потому что жители проголосовали не за того кандидата

Мэр Краснотурьинска заявил, что бюджет города сократили на 300 миллионов рублей, потому что жители проголосовали не за того кандидата

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов связал сокращение городского бюджета на 300 миллионов рублей с тем, что жители города не поддержали на выборах кандидата от власти, бывшего биатлониста Антона Шипулина. Об этом Устинов заявил на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий, пишет Znak.com. Запись выступления чиновника опубликована на ютуб-канале «Вечерний Краснотурьинск».

По словам Устинова, по итогам голосования за Шипулина Краснотурьинск стал четвёртым с конца среди других муниципалитетов. За бывшего биатлониста проголосовали 39,7 процента краснотурьинцев. Устинов утверждает, что из-за этого Краснотурьинск получит из областного бюджета всего 68 миллионов рублей, хотя до выборов предполагалось, что городу направят 368 миллионов.

Устинов также сказал, что Качканару, где за Шипулина проголосовали ещё хуже, достанется ещё меньше денег.

По словам Устинова, власти Краснотурьинска обращаются к министерству финансов за финансированием, подтверждают, что городу нужны деньги, но получают отказ «без объяснения причины». «Никто же не будет говорить, что это из-за того, что мы проголосовали плохо», — сказал Устинов.

— Я понимаю, что была хорошая погода. Я понимаю, что все копали картошку. Но вот мы покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год, — заключил чиновник.

Источник: breakingmad.me

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