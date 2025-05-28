Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 77

Мерц погрожує Трампу заходами проти техгігантів США у разі загострення торговельної війни

Мерц погрожує Трампу заходами проти техгігантів США у разі загострення торговельної війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може вдатися до заходів у відповідь проти американських технологічних компаній, якщо торговельний конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа загостриться.

Його слова цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц впевнений – ЄС має захищати свої інтереси та звернув увагу на профіцит США у сфері торгівлі послугами.

"Наразі ми сильно захищаємо американські технологічні компанії – зокрема в податкових питаннях. Це можна змінити, але я не хочу ескалації цього конфлікту. Я хочу вирішити його разом", – сказав він.

Торговельні переговори між Європейським Союзом і США перебувають у делікатному стані. Минулого тижня президент Трамп пригрозив запровадити 50% мита на імпорт з ЄС з 1 червня, однак після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю він відтермінував цей крок до 9 липня.

Мерц, своєю чергою, заявив, що повністю підтримує підхід фон дер Ляєн і підтвердив свою позицію, що Німеччина не укладатиме окремих домовленостей, а дозволить ЄС займатися торговельними питаннями.

"Ми не повинні реагувати бездумно й метушливо. На нашу думку, тарифи зашкодили б нам. Але якщо не залишиться іншого вибору, ми будемо змушені вдатися до цього інструменту", – наголосив німецький канцлер.

Як писали на початку травня, Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.

Через кілька днів Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму
Сегодня 10:43    63
Позиції лідерів Європи про допомогу Україні після завершення війни дедалі більше розходяться
Сегодня 09:28    89
Продажи Tesla в ЕС рушатся: впереди десять конкурентов, включая немецкие и китайские бренды
Сегодня 09:05    95
Слова, слова, слова... Новини останнього тижня або двох
Сегодня 08:40    95
Илон Маск должен предстать перед судом из-за своей роли в DOGE при Трампе
Сегодня 08:31    76
Дональд Трамп знову зібрався приєднувати Канаду до США
Сегодня 08:19    97
Дев'ятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.
Сегодня 07:25    96
Україна залучає нові кошти на житло для переселенців: скільки сімей отримають помешкання
Сегодня 07:21    93
Холодна зустріч на ПА НАТО
Сегодня 07:16    156
США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій
Сегодня 07:02    92
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 