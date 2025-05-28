Мерц погрожує Трампу заходами проти техгігантів США у разі загострення торговельної війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може вдатися до заходів у відповідь проти американських технологічних компаній, якщо торговельний конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа загостриться.

Його слова цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц впевнений – ЄС має захищати свої інтереси та звернув увагу на профіцит США у сфері торгівлі послугами.

"Наразі ми сильно захищаємо американські технологічні компанії – зокрема в податкових питаннях. Це можна змінити, але я не хочу ескалації цього конфлікту. Я хочу вирішити його разом", – сказав він.

Торговельні переговори між Європейським Союзом і США перебувають у делікатному стані. Минулого тижня президент Трамп пригрозив запровадити 50% мита на імпорт з ЄС з 1 червня, однак після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю він відтермінував цей крок до 9 липня.

Мерц, своєю чергою, заявив, що повністю підтримує підхід фон дер Ляєн і підтвердив свою позицію, що Німеччина не укладатиме окремих домовленостей, а дозволить ЄС займатися торговельними питаннями.

"Ми не повинні реагувати бездумно й метушливо. На нашу думку, тарифи зашкодили б нам. Але якщо не залишиться іншого вибору, ми будемо змушені вдатися до цього інструменту", – наголосив німецький канцлер.

Як писали на початку травня, Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит на експорт американських літаків і автомобілів у спробі переконати Трампа скасувати чинні та заплановані тарифи проти ЄС.

Через кілька днів Трамп поскаржився, що Європейський Союз "гірший за Китай", говорячи про перспективи двосторонньої торгівлі.

А міністр фінансів США Скотт Бессент висловив сумніви щодо можливості швидкого досягнення торговельної угоди з ЄС, заявивши, що переговори гальмуються через "проблему колективної дії".

Джерело: eurointegration.com.ua

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