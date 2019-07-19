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Мережа «Опора» підбила попередні підсумки передвиборчої кампанії

Мережа «Опора» підбила попередні підсумки передвиборчої кампанії

Громадянська мережа «Опора» у п’ятницю підбила попередні підсумки, які зробили її спостерігачі в перебігу передвиборчої кампанії на дочасних виборах до Верховної Ради України. Як йдеться у звіті мережі, протягом травня-липня спостерігачі виявили 2147 інцидентів із ознаками порушення виборчого законодавства, 83% з яких стосувалися порушення правил ведення передвиборної агітації і, як правило, не передбачають кримінальної відповідальності.

«Порушення правил ведення агітації та непрямий підкуп виборців стали ключовими викликами для демократичних парламентських виборів в Україні… Зловживання адміністративними ресурсами у виборчих цілях не є масовими на центральному рівні, але вони можуть суттєво вплинути на результати виборів у конкретних виборчих округах», – йдеться у звіті.

За даними «Опори», найбільшу за масштабами та форматами агітацію розгорнули п’ять політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Українська стратегія Гройсмана», «Батьківщина» і «Радикальна партія Олега Ляшка».

«Сюди ж можна віднести партію «Голос», однак, на відміну від інших активних у межах усієї України партій, агітаційна кампанія «Голосу» є малопомітною у Луганській та Донецькій областях. Ще три партії («Опозиційна платформа – За життя», «Свобода», «Опозиційний блок») проводять не менш інтенсивні, але регіонально акцентовані агітаційні заходи», – зазначили спостерігачі.

За приблизними оцінками спостерігачів, під час виборчої кампанії найбільш масово було реалізовані технології «чорного» піару проти політичних партій «Голос, «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність».

У звіті мережі йдеться, що на сьогодні відсутні дієві механізми контролю за обігом коштів, витрачених на рекламу в інтернеті кандидатами. В «Опорі» кажуть, що, за приблизними підрахунками, в межах періоду виборчої кампанії партії та кандидати витратили на політичну рекламу у соцмережі Facebook понад 1 мільйон 800 тисяч доларів США.

19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

Источник: www.radiosvoboda.org

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Темы: выборы

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