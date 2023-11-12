Мережею шириться новина, що нібито «українська молодь» емігрує до рф за кращими умовами життя. Це – неправда

Брехня: більшість українців, а саме молодь, з початком повномасштабного вторгнення переїхали до росії, адже там і медицина краща, і умови проживання. Про це пише проросійський Telegram-канал з посиланням на Global Service та Euporean Migration Support Bureau.

Правда: одна зі згаданих пропагандистами структур – ТОВ «Глобал сервіс» – є виробничо-торговою компанією з виробництва касових витратних матеріалів, продажу та комплексного обслуговування банківського обладнання, з'ясували фактчекери БезБрехні.

- За запитом «Euporean Migration Support Bureau» пошукові системи теж не дають результату, бо слово Euporean у дописі каналу написано з помилкою, що свідчить про низький рівень знання англійської у фейкоробів.

В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили (https://www.stopfake.org/uk/manipulyatsiya-najbilshe-bizhentsiv-z-ukrayini-poyihali-do-rosiyi-uvkb-oon/), що подані росією дані про нібито кількість українців, які виїхали у рф – є оціночними та суб’єктивними. А інформації про кількість українців, які виїхали до рф і згодом повернулися до України взагалі немає.

Окрім того, згідно з дослідженями (https://forbes.ua/money/bizhentsi-doslidzhennya-04092023-15788) Forbes, станом на кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебувало 5,6–6,7 млн українців, з них близько 1,3 млн – на території росії. За даними видання, значну кількість людей росіяни вивозили насильно, тому про їхню «добровільну міграцію» й мови бути не може.

Джерело: https://t.me/spravdi/34599

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