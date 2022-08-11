Мертвое пространство

"Мертвый город хоронит свои голоса...Этот город разбился, но не стал крестом...Мертвый город с пустыми глазами со мной..." – отрывки известной песни кумира русского рока Юрия Шевчука "Мертвый город. Рождество". Она посвящается Грозному, который силы федералов стёрли с лица земли во время штурма зимы 1999-2000 годов. 80% многоэтажек и 50% частного сектора было уничтожено авиабомбардировками, артобстрелами и действиями штурмовых групп в ходе "эффективной операции". Так Москва вернула в свое лоно руины опустевшей столицы Чечни.

Усилиями пропаганды акция стала преподноситься, как большая победа силовиков, первая виктория выскочившего из ниоткуда на российскую политарену Путина. Тогда, зимой 2000 года, ещё мало кто мог вообще предположить, что плешивое существо оккупирует Кремль столь надолго, и потом по примеру Грозного "разбомбит" российскую конституцию и все упоминаемые в ней институты государственной власти.

Но это – печальные будни путинизма, который расплавил мозги россиян и набил их черепные коробки пропагандистской мякиной. Состояние психики типичных жителей РФ настолько удручающе, что их действительно до запуска процесса депутинизации нельзя выпускать в цивилизованный мир. Переносчики разрушения, расчеловеченные сущности опасны для людей с нормальными ценностями. Россияне не желают смотреть на себя самих в зеркало, боясь увидеть в нем свою Zombie-сущность.

Сейчас популярен вопрос, несут ли граждане РФ коллективную ответственность за военные преступления Z-оккупантов в Украине? Ответ утвердительный. Каждый россиянин является акционером путинского бизнеса на крови. Кто-то публично поддерживает культ личности вождя, кто-то лоялен подневольно, а кто-то боится сказать реинкарнации Гитлера "нет" и таким образом молчаливо содействует экспансии зла.

Даже сейчас по данным социологической службы Russian Field 60% россиян поддержали бы путинское решение повторно наступать на Киев. Как говорится, мы за чужой ценой не постоим. Одновременно 65% поддержали бы подписание мирного соглашения и завершение войны. Как такой антагонизм может сосуществовать в головах россиян? Ответ простой – россияне постоянно лгут. Они уже не могут жить без лжи.

Но спираль соглашательства не бесконечна. Можно какое-то время поддерживать некие абстракции, пока они не касаются тебя лично. Совсем иная ситуация, когда россиянина волокут в военкомат для "освобождения" и "защиты" Донбасса. 62% российских мужиков воевать не хотят, т.е. на деле против "спецоперации". В указанной категории российского населения и зарыта путинская смерть. Ради сохранения своих жизней эти лица могут в скором времени восстать против убийственной системы. Поэтому Кремль боится как огня всеобщей мобилизации, ведь розданное оружие повернется против засевших в Кремле кровопийц. Подобная картина характерна и для Беларуси, где Лукашенко в ещё менее завидном положении.

Постепенно внутри себя россияне начинают признаваться: не таких "успехов" они ожидали от "спецоперации". Экспортировать "русский мир" на штыках оказалось невозможно. Орда многонационалов принесла лишь ужас разрушений, кромешный ад, нелюдские мучения. Вместо защиты Донбасса россияне безоглядно стирают его с лица земли. Захваченные территории никто уже даже не помышляет всерьез возрождать.

Каждый час российской оккупации генерирует все больше мертвого пространства.

9 августа российские марионетки из "ЛНР" сами признали: город Попасную отстраивать вряд ли будут, он почти полностью разрушен. Местный гауляйтер Пасечник сказал, как отрезал, что не видит особого смысла в восстановлении. Такова суровая правда: Z-оккупанты пришли не "защитить" Донбасс, а похоронить его. Конечно, их первоначальные планы были масштабнее, но не срослось.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/700

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