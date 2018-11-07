Месяц без газа: жители одного из домов в центре города готовы судиться с монополистом.

Холодная квартира и душ у знакомых. Так уже больше месяца проходит жизнь Каринэ Оганесян. В ее доме по улице Сумской 17 еще первого октября отключили газ, якобы из-за утечки. Впрочем, в доме по Рымарской 22 который также был отключен почти одновременно с ее домом, рассказывает женщина, газ недавно включили, а с подключением её дома все время какие-то проблемы.

Каринэ Оганесян, врач

У нас газ привязан к котлу, газовому котлу, поэтому у нас и пища и душ и отопление квартиры, всё зависит от газа. Я неоднократно обращалась в службу газового хозяйства Шевченковского района, во-первых, туда дозвониться невозможно. Вот был отключен газ, им, правда неделю назад дали, семья у которых 8 детей, в нашем подъезде двое детей, ну конечно страдают, дети и инвалиды и взрослые, ну это очень тяжело без газа.

Однако, считает Каринэ Оганесян, если бы это действительно была аварийная ситуация, газ отключили бы сразу, но "Харьковгоргаз" предупредил начальника «Жилкомсервиса» №6 об отключении заранее, за три дня. Сам начальник участка, Владимир Винник говорит, что отключение газа, скорее всего, действительно связанно с другой причиной.

Владимир Винник, начальник участка № 6 КП «Жилкомсервис»

По словам «ХарьковГоргаза» они выключили из-за утечки, из-за аварийной ситуации они выключили два этих адреса от подачи газоснабжения. Но, с неофициальных источников я могу сказать, что «ХарьковГоргаз» выключил газоснабжение из-за должников. Тобишь, по Рымарской там должника отдельно отключили, а вот по Сумской, 17, квартира №4 там долгое время, более десяти лет люди не проживают.

Исходя из этого, и доступа к этой квартире нет. Также отдельно отключить эту квартиру невозможно, так как стояк газоснабжения проходит через нее включительно, рассказывает Владимир Винник. В самом ПАО "Харьковгоргаз" уверяют, причина отключения вовсе не долги, а подключение этого подъезда действительно без проверки газового оборудования каждой квартиры - невозможно. А все из-за падения давления по манометру, что свидетельствует о том, что система газоснабжения в доме не герметична и если подать газ и четвертой квартире действительно есть утечка - может произойти взрыв.

Марина Зубова, специалист по связям с общественностью и прессой ПАО "Харьковгоргаз"

После того как будет предоставлен доступ балансодержателем данного дома в квартиру №4 для обследования газовых приборов ПАО "Харьковгоргаз" тут же возобновит газоснабжение. Мы неоднократно обращались к балансодержателю данного дома с просьбой о доступе в данную квартиру, но нам было отказано в этом доступе.

Владимир Винник, начальник участка № 6 КП «Жилкомсервис»

Совместно с ними да. Но опять, же ж, они точно так, же могут предоставить туда доступ, вскрыть эту квартиру, так как они являются исполнителями услуги по подаче газоснабжения для данного жилого дома. - Они могут самостоятельно, без вас? - Конечно. - Это должна быть полиция или какие-то разрешения? - Ну, там юристы, полиция должна быть по-любому. - То есть, грубо говоря, если бы они хотели, они бы давно уже, если они говорят. - Грубо говоря, там аварии - нету, грубо говоря, там нет аварии, то есть можно его включать этот газ.

А пока ни «Горгаз» ни «Жилкомсервис» не хочет брать ответственность за получение доступа в квартиру, в которой никто не живет уже около 10 лет, жители целого подъезда с ужасом ждут наступления морозов. И планируют обращаться в суд.

Агентство Телевидения Новости