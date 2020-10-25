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Местные выборы-2020: явка избирателей в Харькове ниже, чем по области

Местные выборы-2020: явка избирателей в Харькове ниже, чем по области

В Харькове явка избирателей низкая - меньше, чем была на президентских и парламентских выборах.

Так первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал ход голосования на выборах в местные советы в Харькове.

«Пока что явка избирателей низкая - меньше, чем была на президентских и парламентских выборах. Во многом это объясняется тем, что Харьков находится в «красной» эпидемической зоне, и многие люди побоялись прийти на участок. Тем не менее, во второй половине дня народ уже активнее голосует, поэтому окончательные цифры явки будут больше», - отметил он.

По данным гражданской сети «ОПОРА», активнее всего голосовали избиратели в Холодногорском районе – явка по состоянию на 13:00 составила 16,5%.

Соответствующая инфографика была опубликована гражданской сетью в Телеграмм.

Далее по убывающей идет Индустриальный и Немышлянский районы города.

Ниже всех явка была в Московском районе Харькова – там по состоянию на 13 :00 проголосовало 11,7 % избирателей.

Явка в области была несколько выше – от 13,3 до 17.3 процентов.

 

Агентство Телевидения Новости

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