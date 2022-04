Metallica пожертвувала $500 тисяч на користь українських біженців

Легендарна метал-група Metallica пожертвувала $500 тис. (£382 тис. фунтів) українським біженцям через свій благодійний фонд All Within My Hands.

Кошти спрямували некомерційній організації World Central Kitchen. Вона забезпечує їжею українських біженців, які були змушені покинути свою країну після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на видання NME.

Ларс Ульріх, знаменитий барабанщик і один із засновників Metallica, прокоментував пожертвування. Він висловив захоплення роботою World Central Kitchen і її керівника, шеф-кухаря Хосе Андреса. Організація робить все можливе, щоб допомогти впоратися з гуманітарною кризою.

«Ми натхненні, захоплені і пишаємося тим, що підтримуємо їх команди, які в даний час знаходяться в шести європейських країнах і допомагають мільйонам українців, вимушених покинути свої будинки. WCK уособлює собою все те, за що виступають Metallica і наш фонд All Within My Hands, забезпечуючи гідне харчування і надію по всьому світу», – заявив Ульріх.

Знаменита метал-група хоче продовжити допомагати біженцям з України. Протягом наступних двох місяців колектив має намір зібрати $1 мільйон для цієї мети.

