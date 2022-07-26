Міграційна служба позначила як «недійсний» паспорт Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський міг втратити українське громадянство. У реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів його паспорт значиться як недійсний. Раніше про можливе позбавлення громадянства Коломойського писала УП з посиланням на джерела.

Ключові факти:

● Паспортні дані Ігоря Коломойського є у публічному доступі, наприклад, в архівних протоколах засідань зборів акіонерів ПриватБанку до націоналізації 2016 року, які досі зберігаються на офіційному сайті банку. У базі ДМС документ з такою серією та номером вказаний як «недійсний». При введенні серії та номера діючих паспортів система видає повідомлення: «Iнформацiя про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня».

● Як уточнив на правах анонімності співрозмовник, який бере участь у судових процесах між ПриватБанком та колишніми власниками на боці банку, ще напередодні (24 липня) паспорт Коломойського значився як дійсний.

● Паспорт Геннадія Боголюбова, серія та номер якого є у зазначених документах, також помічений у базі ДМС як недійсний. Ще 2017 року Боголюбов відмовився від українського громадянства, але 2019-го отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

● Адвокат Олександр Вінниченко, який захищає інтереси Коломойського в одній із справ ПриватБанку, сказав Forbes, що йому невідомо про можливе позбавлення Коломойського громадянства. Він відмовився звʼязуватися з клієнтом з цього приводу.

Контекст:

Про можливе позбавлення українського громадянства Коломойського, співголови забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, з посиланням на джерела 20 липня повідомила «Українська правда». Тоді ж у мережу потрапила нібито копія указу президента зі списком осіб, яких позбавлено громадянства.

22 липня у Корбана на кордоні під час спроби повернутися в Україну з Польщі прикордонники вилучили паспорт і видали акт, у якому зазначено, що він є особою без громадянства. Прикордонники посилались на указ президента про припинення громадянства. Проте жодних документів на сайті ОП досі не опубліковано.

«Таке рішення обговорювалося, проте вирішили поки що цього не робити», – розповідав на правах анонімності співрозмовник Forbes серед народних депутатів із керівництва фракції «Слуга народу» (СН).

Позбавлення громадянства, згідно із Законом України «Про громадянство», відбувається у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, набуття особою громадянства України внаслідок обману, добровільного вступу на військову службу іншої держави.

Окрім українського, Коломойський повідомляв про наявність у нього паспортів Кіпру та Ізраїлю.

Джерело: forbes.ua

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