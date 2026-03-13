Ми атакували Іран без чіткого плану щодо зміни режиму, кажуть ізраїльські джерела безпеки

За словами кількох ізраїльських джерел у сфері безпеки, Ізраїль не мав реалістичного плану зміни режиму в Ірані, коли розпочав операцію разом зі США. Очікування, що авіаудари призведуть до повстання, були радше «бажаним мисленням», ніж результатом надійної розвідки, пише (https://www.theguardian.com/world/2026/mar/12/israel-iran-us-attack-no-plan-for-regime-change-security-sources) The Guardian

Якщо нове керівництво Ірану втримає владу, довгостроковий результат конфлікту може залежати від долі 440 кг збагаченого урану, який був захований під горою під час американських ударів минулого червня. Цього достатньо для виготовлення понад десять ядерних боєголовок. Якщо матеріал залишиться в Ірані, країна зможе значно прискорити створення ядерної зброї.

Радикальні сили в Ірані давно стверджують, що лише ядерна зброя може гарантувати виживання Ісламської Республіки. Якщо режим переживе цю війну, домінування США та Ізраїлю в повітрі лише зміцнить цю позицію.

❗️ США, за повідомленнями, розглядають можливість направити війська на високоризикову операцію з метою захоплення урану. Перед війною також обговорювали варіанти передачі збагаченого урану третій країні.

Вбивство Алі Хаменеї могло лише посилити ядерну загрозу. Він десятиліттями інвестував ресурси в ядерну програму, яку можна швидко перевести у військове русло, але не давав остаточного наказу на створення бомби. Погляди його сина і наступника Моджтаби Хаменеї менш прогнозовані.

- З Алі Хаменеї ми знали майже все про його прийняття рішень, — сказав інший колишній високопосадовець розвідки. — Він робив багато речей, які нас турбували. Але він ніколи не йшов до кінця. З Моджтабою я не впевнений, що ми можемо точно передбачити його дії щодо ядерної програми. Він може ухвалити рішення про створення бомби прямо зараз»

Попри ризики, американо-ізраїльська війна користується широкою підтримкою всередині ізраїльського військового керівництва. Це відображає загальну підтримку в ізраїльському суспільстві.

Майже два тижні авіаударів значно послабили військовий потенціал Ірану — знищено та пошкоджено ракети, пускові установки, виробничі ланцюги, а також політичних лідерів, командирів і ключових спеціалістів. Натомість деякі ізраїльські джерела вважають, що сподівання на швидке повалення режиму шляхом авіаударів були нереалістичними.

- Це бажане мислення, — сказав один розвідник. — У нас були детальні плани щодо знищення балістичних ракет, ядерних об’єктів і військової промисловості. Але я ніколи не чув про реальний план повітряної кампанії зі зміни режиму. Ми не знали, як залізти в голови 90 мільйонам людей і передбачити, чи вийдуть вони на вулиці. Ми просто на це сподівалися

Ізраїльська армія вважає, що майже виконала основні військові завдання. З військового погляду кампанія може бути завершена найближчим часом, хоча остаточне рішення — політичне.

Багато хто в Ізраїлі готовий ризикувати затяжною війною, сподіваючись, що навіть без зміни режиму Іран буде настільки ослаблений, що змушений буде відмовитися від збагаченого урану. Однак критики попереджають, що Ізраїль, хоча і перемагає на полі бою, не вміє перетворювати військові успіхи на політичні переваги та нові союзи.

Джерело: https://t.me/in_factum/42774

