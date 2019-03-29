"Ми формуємо державну політику, спрямовану на рівний доступ до культурних благ та послуг, свободу творчості та самовираження" - Євген Нищук

27 березня за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбулася робоча нарада Міністра культури України Євгена Нищука з представниками культурної сфери в обласних державних адміністраціях з питання ефективної діяльності культурної галузі в умовах здійснення реформи децентралізації.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що Уряд приділяє значну увагу підтримці розвитку культурної галузі в Україні та є одним із важливих його пріоритетів. Підтримка Урядом культурної політики є системною та регулярною, зокрема це стосується покращення матеріально-технічної бази регіональних закладів культури, а також реалізації культурно-мистецьких проектів в регіонах.

За словами Міністра культури України Євгена Нищука, наразі, як у громадському секторі, так і на державному рівні долаються стереотипи у ставленні до сфери культури.

«Сьогодні питання культури знаходять велику підтримку Уряду, про що свідчать значні зміни в реалізації культурної політики за останні три роки. Наразі фінансування культурної галузі становить близько 7 мільярдів гривень, для порівняння у 2016 році це було 2 мільярди. У нас з’явились дієві інституції – Український культурний фонд та Український інститут книги, завдяки яким ми можемо ефективно реалізовувати культурну політику, охоплюючи не тільки обласні центри, а й невеликі міста та селища», - зазначив Міністр культури України Євген Нищук.

«Очевидно, що сьогодні нам потрібно розглянути низку важливих і чутливих питань, і серед них гідна оплата праці фахівців регіональних закладів культури - клубів, бібліотек, музичних шкіл, а також збереження мережі закладів культури в умовах реформи децентралізації. Спільними зусиллями ми маємо знайти їх вирішення і тоді отримати політичну підтримку».

Під час свого виступу Міністр культури Євген Нищук представив результати, які вдалося досягнути в культурній сфері за підсумками 2018 року та основні зміни, які відбулися як в самому відомстві, так і культурній політиці.

Міністр культури наголосив на двох середньострокових політичних пріоритетах Уряду до 2020 року – це зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі та розвиток культурно-митецького потенціалу і збереження культурної спадщини України. Так, в розрізі основних сфер культурної політики Міністерство культури формує та реалізує державну політику, спрямовану на досягнення таких цілей: утвердження державної мови як інструменту єднання нації; розбудову національної системи обліку, охорони, збереження та використання культурної спадщини; охорону, заохочення та підтримку культурного розмаїття; розвиток людського капіталу через мистецьку освіту та реалізацію можливостей креативних індустрій; підтримку та поширення інновацій через культуру та розвиток культурної економіки; позиціонування культури як фундаменту соціального та економічного добробуту.

«Ми наголошуємо на ціннісному фундаменті розвитку суспільства і формуємо державну політику, спрямовану на рівний доступ до культурних благ та послуг, свободу творчості та самовираження, повагу до людської гідності та індивідуальності», - зазначив Євген Нищук.

Серед істотних здобутків Міністр культури відзначив збільшення підтримки та стимулів для культурно-мистецької діяльності у вигляді кількасот грантів, стипендій та проектів, а також актуалізацію та дерегуляцію в сфері культурної спадщини та національної пам’яті.

Окрім того, триває робота по оновленню змісту мистецької освіти, у 2018 році запущено пілотні проекти в 28 мистецьких школах з оновлення змісту навчальних планів та програм, створено нормативні підстави для подальшої державної підтримки креативних індустрій в Україні.

Очільник Міністерства культури також представив основні напрямки над якими працюватиме команда Мінкультури в 2019 році у контексті реалізації стратегічних пріоритетів, це: оновлення стратегії розвитку культури та реформування системи забезпечення населення культурними послугами, підтримка державної мови та книговидавництва, закріплення позицій вітчизняного кіно як потужної галузі економіки та обличчя України на міжнародній арені, створення електронного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей, продовження оновлення змісту мистецької освіти та модернізацію матеріально-технічну базу державних закладів спеціалізованої мистецької освіти, перетворення художніх народних промислів та ремесел на креативні індустрії та інші.

Додатково Євген Нищук поінформував про важливі події, які стануть маркерами культурної політики в 2019 році, це приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути та вихід впродовж року на екрани фільмів патріотичного спрямування. Також у вересні 2019 відбудеться Молоде бієнале в Харкові, а у листопаді відбудеться важлива подія в сфері креативних індустрій - ІІІ Міжнародний форум «Креативна Україна», який вже став експертно-політичною платформою для обговорення розвитку моди, ремесел, дизайну, ІТ та цифрового контенту.

До обговорення актуальних питань також долучились перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко, заступник Міністра культури України Тамара Мазур, керівники структурних підрозділів Міністерства культури України, керівники інституцій сфери підпорядкування Мінкультури.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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