Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:06
Просмотров: 60

Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу "Нептун"

Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу Нептун

Президент України, Верховний Головнокомандувач України Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей "Нептун". Всі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах.

Черговий етап випробування, яке відбулося на Державному випробувальному полігоні ЗСУ, пройшов успішно. Група кораблів з 11 суден Військово-Морських Сил забезпечувала безпеку стрільб в акваторії Чорного моря.

"Сьогодні тут на полігоні в Одеській області проходить одне із завершальних випробувань нової крилатої ракети, яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України", – підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, це протикорабельна ракета, ракета берегової оборони, яка може використовуватися і Сухопутними силами ЗСУ.

"І величезний внесок, в тому числі і щодо можливостей збільшення радіуса дії зазначеної ракети, використання високоточного озброєння, більш потужної бойової частини, сьогодні це все досягнення оборонного комплексу України, досягнення КБ "Луч", досягнення нашого ІТ-сектора, сектора, який розробляє бронетехніку", – зазначив Верховний Головнокомандувач.

Президент також зауважив, що у проведенні випробувань також взяли участь курсанти Одеської морської академії, які нині проходять навчання, освоюють техніку і в майбутньому будуть працювати з цим ракетним комплексом. "Ви бачите за моєю спиною курсанти наших інститутів, вони ще на етапі підготовки до прийняття на озброєння уже освоюють новітню техніку", – зазначив він.

Глава держави зауважив: "Це робиться для того, щоб надзвичайно скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку поширення агресії проти нашої держави з боку противника".

Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу Нептун

"Я переконаний, що сьогодні випробування пройдуть успішно", – заявив Президент.

Також Петро Порошенко наголосив, що на випробування ракетного комплексу запрошені військові аташе країн-партнерів України.

Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу Нептун

Водночас він зазначив, що сьогодні противник намагався перешкоджати випробуванням українських ракет: "Намагається закрити небо. Використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається перешкодити нашим випробуванням. Але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет". "Жодних пом’якшених умов", – додав він.

Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу Нептун

"Сьогодні ми готові до того, щоб завершити випробування. І за моїм наказом у надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини ВМС і Сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, ефективність бойового застосування ЗСУ", – підкреслив він.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України у 2019-му
Сегодня 07:12    18
У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна
05.04.2019 10:45    128
Запорізький аеропорт побив 24-х річний рекорд з кількості пасажирів
05.04.2019 10:33    114
Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов’язання та розпочати виконання Плану дій щодо членства в НАТО – Президент
05.04.2019 10:00    94
Досягнуто домовленостей про подальше співробітництво між Національним університетом оборони України, Оборонним коледжем НАТО та Школою НАТО
05.04.2019 09:48    79
Мінекономрозвитку та Українська Рада Бізнесу підписали Меморандум про співпрацю
05.04.2019 09:14    79
Президент України привітав успішні випробування нових українських ракет
05.04.2019 08:34    117
На Чернігівщині випробовують радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-3” та ЗУ “Хорт”
05.04.2019 07:56    109
Україна вимагає негайного повернення 113 громадян України, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому криму
05.04.2019 07:38    94
Порошенко поздравил НАТО с 70-летием создания
05.04.2019 07:00    99
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 