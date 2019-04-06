Ми готові озброїти частини ВМС, щоб збільшити ефективність бойового застосування ЗСУ – Президент про успішні випробування ракетного комплексу "Нептун"

Президент України, Верховний Головнокомандувач України Петро Порошенко взяв участь у випробуваннях новітньої української розробки комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських та берегових цілей "Нептун". Всі складові та комплектуючі комплексу вироблені на українських оборонних підприємствах.

Черговий етап випробування, яке відбулося на Державному випробувальному полігоні ЗСУ, пройшов успішно. Група кораблів з 11 суден Військово-Морських Сил забезпечувала безпеку стрільб в акваторії Чорного моря.

"Сьогодні тут на полігоні в Одеській області проходить одне із завершальних випробувань нової крилатої ракети, яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України", – підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, це протикорабельна ракета, ракета берегової оборони, яка може використовуватися і Сухопутними силами ЗСУ.

"І величезний внесок, в тому числі і щодо можливостей збільшення радіуса дії зазначеної ракети, використання високоточного озброєння, більш потужної бойової частини, сьогодні це все досягнення оборонного комплексу України, досягнення КБ "Луч", досягнення нашого ІТ-сектора, сектора, який розробляє бронетехніку", – зазначив Верховний Головнокомандувач.

Президент також зауважив, що у проведенні випробувань також взяли участь курсанти Одеської морської академії, які нині проходять навчання, освоюють техніку і в майбутньому будуть працювати з цим ракетним комплексом. "Ви бачите за моєю спиною курсанти наших інститутів, вони ще на етапі підготовки до прийняття на озброєння уже освоюють новітню техніку", – зазначив він.

Глава держави зауважив: "Це робиться для того, щоб надзвичайно скоротити період, який буде дозволяти бойове використання у випадку поширення агресії проти нашої держави з боку противника".

"Я переконаний, що сьогодні випробування пройдуть успішно", – заявив Президент.

Також Петро Порошенко наголосив, що на випробування ракетного комплексу запрошені військові аташе країн-партнерів України.

Водночас він зазначив, що сьогодні противник намагався перешкоджати випробуванням українських ракет: "Намагається закрити небо. Використовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається перешкодити нашим випробуванням. Але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет". "Жодних пом’якшених умов", – додав він.

"Сьогодні ми готові до того, щоб завершити випробування. І за моїм наказом у надзвичайно короткий термін поставити на озброєння і озброїти частини ВМС і Сухопутних військ для того, щоб збільшити потенціал, ефективність бойового застосування ЗСУ", – підкреслив він.

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Новости портала «Весь Харьков»