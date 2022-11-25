«Ми можемо допомогти»: євроспільнота запустила ініціативу «Генератори надії» для України

Ця кампанія Європарламенту і Європейської асоціації міст закликає допомогти українцям пережити відключення електрики через масовані обстріли росіян, повідомила голова Європарламенту Роберта Мецола.

10 мільйонів українців залишилися без електрики через атаки росії. Ми можемо допомогти.

Мецола зазначила, що генератори й обладнання направлять для роботи в лікарнях, школах й обʼєктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент схвалив надання Україні €18 мільярдів кредиту на 2023 рік.

Джерело: https://t.me/spravdi/21518

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