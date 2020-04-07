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Ми наполягаємо на впровадженні дзеркальних заходів щодо тих країн, які ввели карантинні обмеження до українських перевізників, - Владислав Криклій

Ми наполягаємо на впровадженні дзеркальних заходів щодо тих країн, які ввели карантинні обмеження до українських перевізників, - Владислав Криклій

Транспортні засоби, які були заблоковані на болгарсько-турецькому кордоні, вчора, 5 квітня, розпочали перетин кордону.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував ситуацію з українськими перевізниками. «Важкий додатковий виклик в умовах протидії коронавірусу, адже рішення Турецької Республіки щодо введення обмежувальних заходів було прийнято без попередження. Вантажні перевезення напряму не заборонені, проте, Туреччиною введено карантин для водіїв на 14 діб. Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону», - повідомив Міністр.

За його словам, перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня. Проблема з блокуванням вантажівок вирішувалась Міністерством інфраструктури за участі МЗС.

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на кордоні під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Міністерство інфраструктури підготувало та найближчим часом винесе на розгляд Уряду механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників тих країн, які ввели карантинні обмеження до українських перевізників.

Источник: mtu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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