Сегодня 09:28
Просмотров: 94
Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці - Залужний
На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.
Проте нам вистачить сил здолати ворога.
У боротьбі народжується Нація.
Хай вас, рідні, береже Господь!
Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!
Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!
@CinCAFU
Джерело: https://t.me/CinCAFU/338