Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:26
Просмотров: 148

«Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога». Звернення Володимира Зеленського

«Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога». Звернення Володимира Зеленського

 

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський:

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, – країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум."

Источник: facebook.com / Офіс Президента України

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китай присоединился к западным санкциям: два крупнейших банка ограничили сделки с РФ
Сегодня 12:36    199
Таких втрат Росія ще не зазнавала: як українці другу добу відстоювали свою землю
Сегодня 12:24    198
Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким - НГУ
Сегодня 12:12    147
«Миротворча» ракета влучила сьогодні зранку в житловий будинок у Києві (ВИДЕО)
Сегодня 11:59    134
ЗВЕРНЕННЯ Командувача Командування Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука
Сегодня 11:50    220
Кожний новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії - Кулеба
Сегодня 11:40    161
Звернення Ірини Верещук до Міжнародного комітету Червоного Хреста
Сегодня 11:30    153
Зеленський просить ухвалити рішення про членство України в ЄС
Сегодня 11:10    193
Прямое попадание ракеты в многоэтажку в Киеве: жительница дома рассказала, как им удалось выжить
Сегодня 11:00    237
Про примусове відчуження або вилучення майна
Сегодня 11:00    339
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 