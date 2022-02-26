«Ми вистояли й успішно відбиваємо атаки ворога». Звернення Володимира Зеленського

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський:

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, – країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум."

Источник: facebook.com / Офіс Президента України

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