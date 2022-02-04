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Ми вільні люди, – українські фігуристи дали інтерв'ю російським ЗМІ на Олімпіаді

Ми вільні люди, – українські фігуристи дали інтервю російським ЗМІ на Олімпіаді

Незважаючи на рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, українські спортсмени першого ж дня змагань повелися інакше.

Український фігурист Максим Нікітін, який виступає у танцях на льоду у дуеті з Олександрою Назаровою, після ритм-танцю в командному турнірі Олімпіади-2022 у інтерв'ю російському виданню "Спорт-Екпрес" розповів про рекомендації Мінспорту України.

Ми ж вільні люди. Кожен – у вільній країні... Я сподіваюся, що кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче. Пандемія мала багато обмежень, але, як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами. Якщо люди ведуть нормальний діалог... Адекватні питання – адекватні відповіді,
– сказав Нікітін.

Поспілкувалися російською мовою з російським медіа "Матч ТВ" й українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які виступають у парному катанні.

Голіченко: "Нам ніхто нічого не забороняв. Це рішення кожного спортсмена".

Даренський: "Ми можемо розмовляти як українською, так і англійською, так і російською, це наш вибір. Просто у нас дуже важко виходить говорити українською. І щоб було зрозуміліше, ми говоримо російською. Чи спілкуємося ми з росіянами? Нас попередили, що... Ми не можемо це розголошувати. Намагаємось розмовляти у своїй команді. І через ковід мінімізуємо контакти з іншими".

Що відомо про рекомендації українським спортсменам

  • У понеділок, 24 січня, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени отримали рекомендації в разі можливих провокацій з боку росіян під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
  • За його словами, всі олімпійці отримали низку інструкцій під час онлайн-зустрічі та знають, як поводитись у ситуаціях, які відбувалися на літній Олімпіаді.
  • А після рекомендації українським спортсменам уникати росіян на Олімпіаді, в Росії вибухнув скандал. Там навіть звернулися в Міжнародний олімпійський комітет з цього приводу. Але в МОК їм відповіли, що нічого протиправного в такій рекомендації немає.
  • Щодо мови спілкування українських спортсменів, то це питання піднялося під час Євро-2020, коли українські футболісти інтерв'ю та коментарі давали російською мовою. Це викликало обурення у вболівальників. І надалі чимало з них у спілкуванні з пресою перейшли саме на українську мову.

Источник: sport.24tv.ua/

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Темы: россия

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