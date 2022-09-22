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Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю

(Залужный впервые отреагировал на мобилизацию в рф - ред.)

Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням.

Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією.

Тримаймо стрій!

Перемога буде за нами!

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU

Новости портала «Весь Харьков»

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