Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю
(Залужный впервые отреагировал на мобилизацию в рф - ред.)
Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням.
Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.
Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією.
Тримаймо стрій!
Перемога буде за нами!
Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU