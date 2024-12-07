МИД Израиля ответил Amnesty International: “Сфабрикованный отчет, основанный на лжи”

Израильский МИД опубликовал официальную реакцию на отчет правозащитной Amnesty International, обвинившей Израиль в геноциде жителей Газы.

“Порочная и фанатичная организация Amnesty International в очередной раз подготовила сфабрикованный отчет, полностью фальшивый и основанный на лжи. 7 октября 2023 года террористическая организация ХАМАС совершила против граждан Израиля резню, представлявшую собой акт геноцида. С тех пор граждане Израиля ежедневно подвергаются нападениям с семи разных фронтов. Израиль защищает себя от этих нападений, действуя в полном соответствии с международным правом”, – сказано в официально заявлении израильского МИДа.

Ранее организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен “Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе”. AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявляет, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждает, что эти действия проводились целенаправленно. Она использует и слово “недочеловек”, отсылающий к нацистской расовой доктрине.

“В докладе Amnesty International показано, что Израиль совершал действия, запрещённые Конвенцией о геноциде, с прямым умыслом уничтожить палестинцев в Газе. К таким действиям относятся убийства, нанесение тяжких телесных или психических травм и преднамеренное создание для палестинцев в Газе условий жизни, рассчитанных на их физическое уничтожение, – заявила генеральный директор организации Аньес Каламар. “Уже много месяцев Израиль обращается с палестинцами в Газе как с группой недочеловеков, которые не обладают ни правами, ни человеческим достоинством, открыто демонстрируя своё намерение их физически уничтожить”, – добавила она.

Каламар призвала международное сообщество к действиям: “Правительства должны перестать притворяться, что они не в состоянии положить конец геноциду, который стал возможен из-за того, что Израиль десятилетиями безнаказанно нарушал международное право”. При этом она отметила, что ордера на арест Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта “дают надежду на правосудие”.

Джерело: nigroll.com

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