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МИД Украины Павел Климкин задремал во время выступления Порошенко в ООН (видео)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Это видно на видеозаписи трансляции, которую транслировал 5 канал.
Как свидетельствует видеозапись, во второй половине речи украинского лидера глава МИД задремал.
При этом Порошенко в ходе выступления раскритиковал Организацию Объединенных Наций в молчании, которое выгодно Кремлю.
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