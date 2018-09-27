МИД Украины Павел Климкин задремал во время выступления Порошенко в ООН (видео)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления президента Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это видно на видеозаписи трансляции, которую транслировал 5 канал.

Как свидетельствует видеозапись, во второй половине речи украинского лидера глава МИД задремал.

При этом Порошенко в ходе выступления раскритиковал Организацию Объединенных Наций в молчании, которое выгодно Кремлю.

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