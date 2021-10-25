Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 121

Миграционный кризис: Германия отправили на границу с Польшей дополнительные полицейские подразделения

Миграционный кризис: Германия отправили на границу с Польшей дополнительные полицейские подразделения

Германия усилит охрану германо-польской границы, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild am Sonntag, которое будет опубликовано в воскресенье, 24 октября, пишет «УНН».

По словам Зеехофера, в районы, граничащие с Польшей, уже отправлены восемь дополнительных полицейских подразделений. При необходимости контроль пограничной линии, проходящей по лесным массивам, будет еще больше усилен, подчеркнул министр. Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси.

Как отметил Зеехофер, существующий сейчас пограничный контроль на границе с Австрией будет продлен еще на шесть месяцев, о чем Германия сообщила Брюссель. “Если ситуация на германо-польской границе не разрядится, нам придется рассмотреть возможность ввести аналогичные меры, скоординировав их с Польшей и властью федеральной земли Бранденбург”, — сказал Хорст Зеехофер.

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границы было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 — через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилась до 2323 человек, из них в 1903 — через Беларусь.

В федеральной профсоюзе полицейских в связи с этим предлагали ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Співробітників столичного вишу підозрюють в організації нелегальної міграції іноземних студентів (ВІДЕО)
Сегодня 08:43    17
Про роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення Операції об’єднаних сил
24.10.2021 10:41    200
На Луганщині виявили схрон з набоями, пострілами для гранатометів, гранатою
24.10.2021 08:10    147
Украина закрывает на КПВВ с оккупированным Крымом таможенные посты: названа причина
23.10.2021 08:16    460
Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)
20.10.2021 07:58    216
На границе с РФ харьковские авиаторы обнаружили нарушителей на машинах
20.10.2021 07:18    256
Гибридная война: в Беларуси полураздетых мигрантов в тяжелом состоянии повезли к польской границе
20.10.2021 07:09    254
У Донецькій області виявили схрон з військовими засобами ураження
18.10.2021 08:27    194
Почули постріли – розбіглись по «домівках»
17.10.2021 08:50    348
У Польщі зник колишній студент, який виїхав з Білорусі через переслідування
16.10.2021 10:54    236
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 