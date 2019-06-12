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Миграционный кризис: в ЕС растет число просителей убежища

Миграционный кризис: в ЕС растет число просителей убежища

В Евросоюзе снова начало расти число соискателей убежища — в частности, за счет заявок граждан из стран Латинской Америки и Западных Балкан. Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствует анализ, проведенный немецкой издательской группой Funke Mediengruppe, которая опирается на ежемесячные данные по странам ЕС.

Количество людей, ищущих убежища в ЕС, в этом году выросло по сравнению с прошлым годом. С января по апрель около 206 500 человек впервые попросили об убежище в ЕС — на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рост объясняется резким увеличением количества людей, которые подают заявки из Венесуэлы, Колумбии и Западных Балкан, гражданам которых не требуется виза для поездки в ЕС.

Европейское бюро по оказанию поддержки в вопросах убежища (EASO) сообщило в отчете за март, что количество заявлений о предоставлении убежища растет, увеличившись за месяц на 20% по сравнению с мартом 2018 года.

Анализ Funke показал, что количество просьб об убежище от граждан Венесуэлы, в которой продолжается острый политический кризис, в период с января по апрель увеличилось на 121%, до 14257 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Группа искателей убежища из Венесуэлы — на втором месте по величине в ЕС, она уступает только сирийцам и опережает афганцев.

В отдельном интервью Welt, опубликованном в понедельник, глава пограничного агентства ЕС Frontex заявил, что ЕС будет сталкиваться с проблемами иммиграции еще в течение многих лет.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес

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