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Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії та проєкти Мінцифри у 2021 році

Михайло Федоров анонсував нові послуги в Дії та проєкти Мінцифри у 2021 році

Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові цифрові проєкти та сервіси, які запустить Мінцифра в першому кварталі 2021 року.

"Ефективний менеджмент — 90% перемог. Ми будуємо організаційну структуру на рівні держави. У Верховній Раді є Комітет цифрової трансформації. За кожен проєкт у міністерстві відповідають мої заступники. З нашої ініціативи в березні 2020 року Кабмін ухвалив нову посаду CDTO (Chief digital transformation officer) — керівників цифрової трансформації в державних органах влади. У кожному міністерстві тепер є CDTO — цифрові заступники міністрів, які відповідають за конкретні напрямки та сфери. Є CDTO на рівні ОДА, міських рад. DTPM — на рівні проєктів Мінцифри. Також ми створили Дія Company — першу державну IT-компанію Мінцифри" - Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації

За словами Міністра цифрової трансформації, щотижня проходять стратегічні наради з командами, де приймаються рішення з реалізації та випуску продуктів. Паралельно робочі групи працюють над нормативними змінами, функціоналу та впровадженням проєктів.

Серед нових сервісів, які запускає Мінцифра у 2021 році, — Дія ID, зміна місця проживання, будівельні послуги класів СС2 та СС3, податкові онлайн-послуги, електронний медичний висновок та автоматична реєстрація бізнесу.

Дія ID — сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні. У смартфоні за декілька кліків можна буде отримати КЕП. Ви зможете підписувати документи у смартфоні, отримувати адміністративні та фінансові послуги.

Також буде доступна зміна місця реєстрації онлайн. Для цього ще наприкінці 2020 Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.

На портал Дія додадуть нові будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3. Крім того, з'явиться автоматична реєстрація бізнесу — автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Уже готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

У 2021 році Мінцифра впровадить електронний лікарняний. Він замінить паперововий лікарняний на електронний листок непрацездатності.

Вже скоро з'являться податкові онлайн-послуги. Буде оптимізовано та переведено в Дію послуги кабінету платника податків.

Для запуску усіх цих сервісів Мінцифра розробила методологію та синхронізувалася з командами, щоб покращити кожен проєкт.

Источник: thedigital.gov.ua

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