Михайло Федоров: До 2024 року 90% українців будуть користуватися онлайн-послугами та іншими цифровими продуктами

Завдяки цифровим продуктам ми зможемо зробити Україну найзручнішою у світі державою для людей та бізнесу. Можливість взаємодії з державою у кілька кліків буде закріплена законодавством, а державними онлайн-послугами користуватимуться 90% українців.

Таким баченням України майбутнього поділився Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю для видання MC.Today.

“Трансформація повинна стати релігією кожного міністерства. Там повинні працювати менеджери, що розглядають усі завдання з точки зору того, як зробити їх швидшими та дешевшими. Потрібно все спрощувати, змінювати суть процесів, щоб не важливо було, хто прийшов до влади, і все рухалося за окресленим шляхом”, — сказав Михайло Федоров.

Для ефективної трансформації всіх державних послуг Мінцифра використовує системний підхід. Саме тому у процесі переведення послуг в онлайн пріоритетними для міністерства є найпопулярніші послуги в офлайні. Михайло Федоров розповів, як Мінцифра переводить держпослуги в електронну форму на прикладі онлайн-реєстрації ФОП, що однією з перших з’явилася на порталі Дія. Команда переписувала нормативно-правові акти та ініціювала зміни до законодавства, малювала веб-інтерфейс послуги на порталі та під’єднувала її до реєстрів Мін'юсту.

Так, процес відкриття ФОП скоротився з 30 до 3 етапів. За 8 місяців існування онлайн-послуги на порталі Дія нею скористалися вже понад 200 тисяч українців. Рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це близько 50%.

Фундаментальним принципом у роботі онлайн-послуг є відсутність участі чиновників у процесі. Тому Мінцифра працює над повною автоматизацією реєстрації ФОП. Для цього у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт. Повністю автоматична реєстрація ФОП на порталі Дія стане доступною вже навесні 2021 року.

Міністр цифрової трансформації також розповів про інший великий проєкт для бізнесу — Дія City. Мінцифра створює привабливу податкову систему для розвитку IT-бізнесу та креативної галузі в Україні. Це стане стимулом для IT-компаній працювати повністю легально, не ховаючи своїх співробітників за ФОП, а офіційно працевлаштовувати в компанію.

“Зараз наша мета — створити MVP, який покаже, що буде, якщо не збільшувати податки, а зменшувати, і в майбутньому масштабувати проєкт на всю країну. Ми точно не хочемо нічого зламати, натомість легалізуємо те, що вже успішно працює”, — підкреслив Міністр цифрової трансформації.

За допомогою Дія Сity Мінцфира відходить від радянського трудового кодексу та змінює систему трудових відносин. З’являться елементи англійського права, корпоративне управління компанією, а також нове поняття — гіг-працівник. Крім цього, проєкт передбачає захист IT-компаній, що працюють легально, від неправомірного тиску з боку правоохоронних органів.

Проєкт Дія City вже підтримала велика кількість відомих компаній, серед яких Аjax Systems, Nika Tech Family, Київстар.

Источник: thedigital.gov.ua

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