Михайло Федоров розповів про пріоритетні послуги у Дії, системний підхід та власне бачення України в 2030 році

Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про пріоритетні для запуску послуги у Дії та подальші плани Мінцифри.

Також Міністр поділився власним баченням України у 2030 році у подкасті "Бегущий банкир" з Андрієм Оністратом.

Для того, щоб визначити які послуги найбільше потрібні суспільству, Мінцифра використовує системний підхід. У переведенні державних послуг в онлайн пріоритетними є наймасовіші. Раніше ЦНАПи — основний фронт державного обслуговування — не були об’єднані IT-інфраструктурою.

"Перше, що ми зробили — створили єдине IT-рішення, до якого підключаються IT-системи ЦНАПів. Це дозволяє нам відслідковувати статистику в режимі реального часу. Так, ми бачимо, які послуги люди отримують найчастіше — і оцифровуємо їх. Серед ТОП-10 послуг — реєстрація ФОП та ТОВ, операції з землею, зміна місця реєстрації та справка про склад сім’ї, яку ми вже ліквідували". - Михайло Федоров.

За його словами, зараз у розробці багато різних нових цифрових сервісів, які представлять у квітні на Diia Summit 2. Це подія, яку Мінцифра проводить двічі на рік та презентує нові продукти. Важливо, зробити так, щоб кількість державних послуг була мінімальною, а за необхідності взаємодії з державою, українці могли здійснити це у 2-3 кліки.

Крім того, очільник Мінцифри розповів про ринок віртуальних активів в Україні. Він наголосив, що держава повинна максимально відкрити ринок і створити рівні правила гри, але не формувати політику. “Система, якою ти керуєш, не повинна бути складніше системи, яка управляє. Наше завдання — створити мінімальну регуляцію і дати сфері вільно розвиватися”, — прокоментував Михайло Федоров.

Михайло Федоров розказав і про своє ідеальне бачення України у 2030 рік:

"Моя ідеальна картинка така — Україна входить у ТОП-10 найбільш швидкозростаючих країн світу за відсотком росту ВВП на рік. Україна є підприємницьким хабом світу, де можна найлегше зареєструвати компанію та запустити будь-який проєкт дистанційно. У нас зрозумілі міста та інфраструктура, найменші податки у світі. Дуже важливо, щоб Україну знали як успішний кейс швидкого розвитку країни. Це моє амбітне бачення і те, що мене щодня надихає".

Він додав, що серед сучасних візіонерів у сфері технологій його надихає Ілон Маск. А також розповів, що йому більше імпонує бачення на управління державою людей з бізнесу, і саме тому Мінцифра впроваджує ідеї схожі з ідеями підприємництва. Так, вже понад рік команда Мінцифри будує цифрову державу. Створює зручні державні сервіси, які спрощують життя українців та зменшують присутність держави в побутовому житті людей. Онлайн-технології вже невід’ємна складова нашого життя. Але лише впровадивши їх на всі рівні — від загальнонаціонального до побутового можливо змінити країну.

Источник: thedigital.gov.ua

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