Михайло Федоров: «Трембіта» надає можливість мільйонам українців отримувати більшість державних послуг онлайн

Одна з ключових цілей Мінцифри — переведення 100% публічних послуг в онлайн. Через систему «Трембіту» наданий безпечний обмін інформацією між десятками державних електронних реєстрів. Отже, є можливість мільйонам українців отримувати більшість державних послуг онлайн.

Про це заявив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-конференції «Система «Трембіта»: як ми зробили, аби бігали дані, а не люди».

«ЄС з ентузіазмом підтримує розвиток електронного врядування в Україні. Я пишаюсь, що створена програмою U-LEAD з Європою система “Трембіта” є основою української інфраструктури електронного врядування. Вона покращує якість надання електронних державних послуг на державному та місцевому рівнях, забезпечуючи успішне впровадження реформ децентралізації та цифрової трансформації в Україні. ЄС буде продовжувати підтримувати систему “Трембіта” у рамках проєкту EU4DigitalUA для досягнення ефективного, прозорого та сталого надання державних послуг громадянам та бізнесу». - посол Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні.

Саме завдяки цій системі Мінцифрі вдалося запустити такі послуги, як єМалятко та ID14. Також це дозволить вже навесні оцифрувати найпопулярнішу послугу в Україні — зміну місця реєстрації.

«”Трембіта” — один з ключових елементів розбудови цифрової держави. Завдяки системі безпечного обміну даними Мінцифра за короткий проміжок часу досягла надзвичайних результатів у напрямку електронного врядування. Ми вже зробили перший важливий крок для побудови цифрової держави. Надалі будемо разом розвивати "Трембіту” в рамках іншого проєкту — EU4DigitalUA». - Михайло Федоров

«Трембіта» дозволила покращити якість даних, оптимізувати реєстри, прискорити роботу держорганів та створити корисні сервіси для громадян.

Крім того, підключення до «Трембіти» ЦНАПів, що працюють в інформаційній системі «Вулик», відкриває нові можливості отримання даних з державних електронних реєстрів. Це підвищує ефективність роботи ЦНАПів і допомагає нарощувати спроможність громад. Про це зазначила Сусанна Делланс, директорка програми U-LEAD з Європою від Sida.

До «Трембіти» вже долучилися понад 80 державних органів влади та організацій. У промисловому середовищі системи зареєстровано 43 державних електронних інформаційних ресурсів. Побудовано понад 180 електронних взаємодій. Загалом, у 2020 році здійснено понад 80 млн обмінів даними через систему «Трембіта».

Керівниця проєкту EGOV4UKRAINE Марі Педак під час конференції зауважила, що «Трембіта» забезпечує взаємодію державних електронних реєстрів та інформаційних систем і обмін даними між ними, створюючи основу для надання електронних послуг громадянам та бізнесу.

Виконавчий директор Академії електронного управління Ханнес Асток також підкреслив, що Україна – найбільша країна світу, де повноцінно працює платформа обміну даними «естонського» походження.

Систему «Трембіта» розроблено і впроваджено протягом 2016-2021 років у рамках проєкту EGOV4UKRAINE програми з підтримки децентралізації в Україні «U-LEAD з Європою» та IT-компаніями Cybernetica AS (Estonia) і SoftExpansion (Україна). Відповідні роботи коштували 9,4 млн євро та були профінансовані Європейським Союзом і його державами-членами Швецією, Данією, Німеччиною, Польщею, Естонією та Словенією.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»