Михайло Федоров: Україна стане першою країною у світі, що прирівняє цифрові паспорти до звичайних

Законопроєкт, який дозволить користуватись цифровими паспортами нарівні з паперовими, у першому читанні підтримала Верховна Рада 4 лютого.

Україна стане першою в світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняється до звичайного.

Про це Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв’ю виданню Фокус.

“Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як “цифрової держави” — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів”. - Михайло Федоров

У мобільному застосунку Дія доступні закордонний біометричний паспорт та iD-картка. Документи у мобільному застосунку Дія запроваджуються за принципом people-to-people. Щоб перевірити дійсність цифрового документа, не потрібні жодні додаткові пристрої. Зробити це можна за допомогою будь-якого смартфона, на якому встановлено Дію. Для цього потрібно навести камерою смартфона на QR-код цифрового документа. Це унікальний 3-хвилинний ідентифікатор, що дозволяє звірити цей документ з даними у відповідних реєстрах.

Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами у більшості життєвих ситуацій — для отримання відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо. Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україною потягом та літаком. Документи у Дії приймають вже 10 міжнародних аеропортів країни: «Бориспіль», «Київ», «Одеса», «Львів» імені Данила Галицького, «Харків», «Запоріжжя», «Миколаїв», «Івано-Франківськ», «Херсон» та «Дніпропетровськ».

Источник: thedigital.gov.ua

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