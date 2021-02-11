Михайло Федоров: Українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 через Дію

Мінцифра разом з МОЗ та НСЗУ розробляє ефективний цифровий інструмент для організації вакцинації від COVID-19 в Україні.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час панельної дискусії на Всеукраїнському форумі «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».

"Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через Дію ми почали прийом електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися. Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес". - Михайло Федоров

Важливо з точки зору менеджменту організувати процес вакцинації. Плануємо зробити запис в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через Дію в кілька кліків. На базі медичної електронної системи eHealth буде формуватися база громадян, які надішлють заявку на вакцинацію.

На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ та НСЗУ зможуть оперативно розподіляти вакцини згідно черги. Також працюватиме контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян.

З початку пандемії Мінцифра включена у штаб боротьби з COVID-19. Адже, цифрові технології допомагають створювати зручні сервіси, отримувати якісні дані та організовувати процеси в режимі реального часу.

Правильна організація вакцинації великої країни — це значний виклик. Ми як Міністерство, яке відповідає за цифрові технології, розуміємо важливість створення можливості кожному українцю зручно, без черг та непотрібних довідок записатися на вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Источник: thedigital.gov.ua

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