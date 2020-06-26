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Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)

Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України партію з понад десяти одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Це вже третя партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на Миколаївському бронетанковому заводі в рамках цьогорічного державного оборонного замовлення.

Протягом 2019 року в рамках ДОЗ на “Миколаївському бронетанковому заводі” відремонтували та модернізували біля ста одиниць бронетанкової техніки, повідомили на підприємстві.

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.

Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)

Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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