Миколаївський "НАРП" посилює міць повітряних сил України: надзвукові розвідники та військово-транспортні літаки

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", активно посилює Повітряні Сили України. За цей рік українське військо отримало декілька літаків, які пройшли ремонт саме на цьому підприємстві. Серед них надзвуковий розвідник Су-24МР та військово-транспортний літак Іл-76МД.

Силами заводу "НАРП" було проведено повну перевірку всіх вузлів та агрегатів літаків та виконано їхній ремонт чи повну заміну. Такий ремонт включає надскладні роботи з відновлення планера та численних систем літаків. А їхня якість була доведена всебічними випробуваннями, після яких відновлені машини були прийняті українським льотчиками.

Окрім того, відбувається оновлення авіоніки. Наприклад, на Іл-76МД було встановлено сучасне пілотажно-навігаційне обладнання згідно з вимогами ІКАО. Це дозволяє йому виконувати завдання у будь-якій точці світу та брати участь у спільних операціях з країнами-членами НАТО.

Су-24МР – надзвуковий літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений РЛС бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Іл-76МД – військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів. Літак здатний доставляти вантажі максимальною масою до 60 т на відстань до 4200 км з крейсерською швидкістю до 800 км/год. Разом з машинами "Антонова", Іл-76 є основними військово-транспортним літаком Повітряних сил України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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