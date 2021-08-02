Миколаївський суднобудівний завод завершує ремонт двох кораблів для ВМС України

30 липня на Миколаївському суднобудівному заводі (МСЗ), який входить до складу Укроборонпрому, спустили на воду після докового ремонту рейдовий тральник «Генічеськ» і ракетний катер «Прилуки» Військово-морських сил ЗС України.

За три місяці фахівці підприємства відновлювали зовнішню обшивку, гвинто-рульовий комплекс, силові установки, механізми тощо.

Ремонт військових кораблів відбувся в рамках контракту з Міністерством оборони України, всі роботи завершено в обумовлені терміни.

«Завдяки високій професійності та злагодженості дій працівників нашого підприємства завдання виконано якісно та своєчасно. Миколаївський завод й надалі працюватиме для зміцнення обороноздатності України», – зазначив начальник управління суднобудування та морської техніки Укроборонпрому Вадим Чабан.

Нагадаємо, що «Генічеськ» і «Прилуки» зайшли в акваторію МСЗ 1 квітня поточного року. Для того, щоб рейдовий тральник і ракетний катер потрапили туди, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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