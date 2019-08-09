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"Миколаївський суднобудівний завод" здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля

Миколаївський суднобудівний завод здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля

ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочинає плановий ремонт десантного корабля "Юрій Олефіренко", який 7 серпня прибув до Миколаєва.

Під час ремонтних робіт буде проведено перевірку, ремонт чи повну заміну всіх вузлів та механізмів, оглянуті та, у випадку необхідності, полагоджені трубопроводи та електромережі корабля, його корпус та відсіки. Це завдання дозволить завантажити роботою колектив, налагодить роботу підприємства, забезпечить стабільну виплату зарплат, податків та зборів.

Цей корабель, який є найбільшим кораблем у своєму класі у складі ВМС України, здатний проводити десантування понад 150 бійців, або до 10 одиниць бронетехніки, або перевезення до 250 т. вантажів. Для вогневої підтримки морської піхоти він озброєний реактивними системами залпового вогню та 30-мм автоматичними гарматами зі скорострільністю у 1000 пострілів за хвилину.

"Юрій Олефіренко" активно використовується Морською піхотою України та на постійній основі бере участь у навчаннях. Зокрема саме цей корабель традиційно взяв участь у українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2019" під час яких висадив на берег морських піхотинців, які за підтримки бойових машин піхоти і бронетранспортерів зайняли плацдарм, організували оборону і утримували його до підходу основних сил.

Аналогічне завдання "Юрій Олефіренко" успішно виконав і у 2016 році, коли спільно з американським десантним кораблем USS Whidbey Island (LSD 41) висадив спільний українсько-молдовсько-грузинський підрозділ та підрозділ Корпусу морської піхоти США.

Зазначимо, що плановий ремонт десантного корабля стане першим для "Миколаївського суднобудівного заводу" після повної виплати заборгованості по зарплаті. На заводі очікують, що після виконання ремонту десантного корабля, підприємство отримає нові замовлення з посилення українського війська.

Миколаївський суднобудівний завод здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля

Миколаївський суднобудівний завод здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля

Миколаївський суднобудівний завод здійснить плановий ремонт найбільшого в Україні десантного корабля

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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