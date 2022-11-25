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Military news

Military news

Raytheon Technologies Corp. Начале пересборку своих старых стстем «Stinger» и вывела пенсионеров на работу, чтобы заметно увеличить производство, которое ранее сократилось до минимума. США не заказывали ракеты с 2008 года, а теперь они более чем востребованы, успешно себя зарекомндовав против российской авиации.

Компания L3Harris Technologies Inc., получившая заказы на оборудование для Украины на сумму 200 млн $, заявила, что извлекает компьютерные чипы, которые в дефиците, из старых радиостанций, чтобы сделать новые средства связи для Украины.

Корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS для Украины.

Сама же компания Rheinmetall увеличила в два раза годовой объем производства боеприпасов для танков с 70 тисяч до 140.

А Южная Корея планирует продавать в больших колличествах артиллерийские снаряды, предназначенные для ЗСУ.

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Forbes: Россия потратила на войну 82 млрд долл за 9 месяцев - четверть доходов бюджета за 2021 год. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой.

82 миллиарда. Можно было бы построить рай для своих граждан. Но Путин решил сжечь эти деньги в огне войны. Мудила. И поддерживающие его россияне такие же мудни. Тупые, дремучие и злобные. А могли бы хорошо жить. Но предпочли в говне. Это их выбор.

Military news

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/23941

Новости портала «Весь Харьков»

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